WMcCann Rio reforça criaçao com o diretor Ricardinho Weitsman

A WMcCann anuncia Ricardinho Weitsman como novo diretor de criaçao do escritório do Rio de Janeiro. Com 20 anos de experiência, o profissional passa a fazer parte do time liderado pelo vice-presidente da área, André Marques. Ricardinho iniciou sua carreira no final dos anos 90. No ofício de redator, trabalhou em agências como Giovanni/FCB e DM9DDB. Também teve passagens pela NBS e Artplan. “Ricardinho é um profissional de grande destaque no mercado carioca. Ele é multidisciplinar e se encaixa perfeitamente nesse novo momento da WMcCann, em que buscamos diversificar nossas entregas criativas em total conexao com as mais diversas necessidades dos clientes“, destaca André Marques, vice-presidente de criaçao.

