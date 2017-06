World Press Cartoon 2017 – 1 iraniano e 2 brasileiros premiados em Portugal

Um iraniano, Alireza Pakdel, foi o grande vencedor do World Press Cartoon 2017. Levou o Grand Prix e 10 mil euros com o seu trabalho ‘Immigrants’. Dois brasileiros também foram premiados na categoria ‘Caricatura’ – Luiz Carlos Fernandes com ‘Fidel Castro‘ (1° prêmio) e Eduardo Baptistao com ‘Bob Dylan‘ (2º colocado). Este ano, o World Press Cartoon foi realizado em Caldas da Rainha, cidade natal do grande artista e caricaturista português Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905). Esses e outros autores e trabalhos premiados podem ser vistos no site da organizaçao. As obras estarao em exposiçao até o mês de agosto.

Grand Prix – ‘Immigrants’, de Alireza Pakdel

1º lugar na categoria ‘Caricatura’ – ‘Fidel Castro‘, de Luiz Carlos Fernandes



2º lugar na categoria ‘Caricatura’ – ‘Bob Dylan‘, de Eduardo Baptistao

