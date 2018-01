WPP unifica redes de branding, estratégia e design sob bandeira ‘Superunion’

O grupo britânico WPP, controlador de algumas das maiores redes de agências de comunicaçao do mundo, anunciou hoje, dia 23 de janeiro, a unificaçao de suas 5 redes globais de branding, consultoria estratégica, digital design, brand guardianship e design de embalagens debaixo de uma nova bandeira – ‘Superunion‘. O movimento, anunciado pelo novo CEO global Jim Prior, em Londres, reunirá as marcas Brand Union, The Partners, Lambie-Nairn, Addison Group e VBAT, que, juntas, têm 23 escritórios em 18 países, com 750 pessoas e faturamento global de USD 100 milhoes. Simon Bolton, até entao CEO da Brand Union, passa a responder como chairman da operaçao global. No Brasil, a Superunion estará presente como ‘Epigram Superunion‘, integrando o escritório da Lambie-Nairn no país. O comando será de Marcelo Bicudo, sócio e fundador da Epigram, agência comprada pela Brand Union em 2014. Os 1os alinhamentos que beneficiarao a Epigram Superunion serao as contas da Deloitte e também da Telefônica, atendida pela Lamb-Nairn no Brasil. Bicudo destaca que a autonomia da operaçao brasileira, assegurada no processo de venda ao WPP, em 2014, seguirá plena dentro da Superunion.

Marcelo Bicudo, CEO da Epigram Superunion

