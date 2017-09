Yoko Ono processa fabricante de bebidas por refrigerante chamado ‘John Lemon’

Yoko Ono, a viúva de John Lennon, entrou com uma açao judicial contra a ‘Mr. Lemonade Alternative Drinks’ por causa de uma bebida chamada ‘John Lemon’. Karol Chamera, fundador da empresa polonesa, alega que o nome da limonada nada tem a ver com o ex-Beatle, mas seu argumento “nao colou”. “Eles estao tentando fazer caso por causa da semelhança do nome, mas sao 2 nomes diferentes, duas marcas diferentes”, disse Chamera. A publicidade da marca, no entanto, contava outra história – posts no Facebook usavam a imagem de John Lennon segurando limoes e também os óculos redondos do músico para divulgar a bebida. Advogados de Yoko Ono e da fabricante chegaram a um acordo e a Mr. Lemonade terá de vender todo seu estoque de John Lemon até o dia 30 de outubro – depois disso, o refrigerante se chamará ‘On Lemon’. Com DesignTAXI.

