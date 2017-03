YouTube desafia agências a contarem clássicos da literatura em 6 segundos

O YouTube desafiou grandes agências como JWT, Wieden & Kennedy e Deutsch a condensarem alguns dos melhores livros da civilizaçao ocidental em vídeos de 6 segundos. A iniciativa é uma forma de divulgar seu novo formato publicitário – justamente o vídeo de 6 segundos, criado para os espectadores do mobile que nao têm paciência para interrupçoes comerciais de 30 segundos. Entre os clássicos (super) resumidos estao ‘Romeu e Julieta’, ‘Drácula’, ‘A Origem das Espécies’, ‘Moby Dick’, ‘A Volta ao Mundo em 80 Dias’ e ‘Dom Quixote de la Mancha’. Para clássicos como esses, as agências claramente nao podiam simplesmente recontar a história capítulo por capítulo – elas precisavam pensar na essência da história e capturá-la em segundos. Também foi um exercício de eficiência no que diz respeito à produçao, diz o Ad Age – “as agências estao aprendendo a se adaptar às demandas das marcas que precisam tempos de resposta mais rápidos com orçamentos reduzidos.” Já para o YouTube foi uma forma de mostrar aos anunciantes seu desejo de que eles planejem anúncios de 6 segundos desde o início, e nao simplesmente façam um comercial de 30 caber em 6. Os resultados foram revelados no SXSW, em Austin – veja alguns abaixo e todos aqui.

