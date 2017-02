YouTube vai acabar com um de seus formatos de anúncio mais irritantes – em 2018

Em um comunicado oficial, o Google informou que pretende oferecer uma melhor experiência publicitária para seus usuários. Como parte dessa iniciativa, vai descontinuar, em 2018, os anúncios de 30 segundos que nao podem ser pulados. Ao invés disso, vai manter o foco em formatos que funcionem bem tanto para usuários quanto para anunciantes. Especialistas concordam que trata-se de uma jogada lógica, já que o YouTube compreende que os consumidores nao gostam de nao ter a possibilidade de pular os comerciais. Enquanto isso, Callum McCahon, diretor de estratégia da Born Social, acredita que esse é o preço que o YouTube está disposto a pagar para manter a atençao dos usuários – “Eu vejo isso como um sinal de que o YouTube está preocupado com o Facebook. (…) Sua oferta de vídeo [da rede social] está se tornando cada vez mais atrativa para as marcas, e o YouTube está entrando em pânico.” Via Campaign.

