YouTuber holandesa experimenta guloseimas brasileiras – chegaram pelo correio

Nienke Helthuis, a YouTuber holandesa que faz sucesso no Brasil graças aos vídeos em que tenta falar português, já conquistou vários fãs por aqui. Prova disso é que a garota recebeu recentemente, pelo correio, um pacote cheio de guloseimas brasileiras, com Guaraná Antarctica, Paçoquita, pé de moleque, uma caixa de bombons da Garoto, castanha do Pará e até catuaba. Empolgada com o presente, Nienke experimenta tudo e compartilha suas impressoes no vídeo que você aqui.

publicidade publicidade