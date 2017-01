YouTuber holandesa tenta falar português e vira novo crush da internet brasileira

Nienke é uma YouTuber holandesa que fez uma série de vídeos usando um tradutor no celular e tentando repetir suas frases em idiomas que nao conhece – é engraçado ver ela se assustando com a pronúncia e se esforçando para nao errar. A menina que fala inglês começou a brincadeira se arriscando no francês, mas acabou fazendo sucesso quando enfrentou o nosso português e começou por um “Olá” que conquistou a gente. O vídeo viralizou e um trecho publicado no Facebook já tem mais de 4 milhoes de visualizaçoes. Em seu Twitter, Nienke dá RT em vários tuites vindos do Brasil dizendo que ela é “gente como a gente” e explicando a expressao, e também comemora o crescimento do seu canal – que inclusive já tem vídeo agradecendo a gente (e em português) por todo esse carinho. Olha só:

