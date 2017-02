YouTuber + influente do mundo é penalizado pelo YT, tem parceria com a Disney encerrada

A notícia é da Fortune – avisa que a Disney encerrou sua parceria com a maior celebridade do YouTube, o sueco Felix Kjellberg, de 27 anos, mais conhecido como ‘PewDiePie’. A Maker Studios, divisao da Disney, produzia a série ‘Scare PewDiePie’ para o YouTube. O fim da parceria foi motivado por vários vídeos que Felix subiu em seu canal com conteúdo considerado antissemita. Pelo mesmo motivo, o YouTube cancelou a nova temporada da série ‘Scare PewDiePie’, que já estava programada, e também está removendo o canal do sueco do ‘Google Preferred’, serviço de publicidade baseado nos conteúdos do YouTube que mais geram engajamento. Segundo o Wall Street Journal, tudo começou com um vídeo do dia 11 de janeiro que mostrava 2 homens, supostamente contratados pelo YouTuber, para exibir uma placa que dizia – “Morte a todos os judeus”. O vídeo em questao foi removido por Kjellberg, que disse tratar-se de “uma piada que foi longe demais”. No entanto, pelo menos outros 9 vídeos de PewDiePie, do ano passado, também continham piadas antissemitas e imagens relacionadas ao nazismo. Em nota divulgada no Tumblr, Kjellberg diz que o ponto do vídeo polêmico era mostrar “como o mundo moderno é louco, especificamente alguns serviços disponíveis online. Eu escolhi algo que parecia absurdo para mim – que as pessoas no Fiverr dizem qualquer coisa em troca de 5 dólares”. Ele reconhece que o material foi ofensivo, mas alega que essa nunca foi sua intençao, e que nao apoia “qualquer tipo de atitude de ódio”.

