‘YouTuber Residente’ | Agência abre espaço para YouTuber produzir conteúdo

A agência 301, de Sao Paulo, está abrindo seu espaço e disponibilizando sua estrutura para um YouTuber que queira se profissionalizar. A ideia do projeto ‘YouTuber Residente’ é fazer uma troca de experiências – “Assim nós estaremos mais próximos de quem faz conteúdo online e eles terao a oportunidade de acompanhar nosso processo de criaçao para as marcas”, diz Rodolfo Mieskalo, sócio e diretor de produçao audiovisual da agência. Localizada em um bunker na Vila Mariana, em Sao Paulo, a agência ocupa um espaço que já serviu como ateliê e coworking. Para se candidatar ao projeto, os interessados devem preencher o formulário no site http://residente.301.yt. As inscriçoes, abertas nessa 2ª feira, dia 06 de fevereiro, serao analisadas pelos criativos e o escolhido convidado a fazer da 301 seu espaço de criaçao. O YouTuber nao fará parte do time de criativos da agência, mas terá a estrutura à disposiçao para produçao de conteúdo, aperfeiçoamento do canal e troca de experiências.

