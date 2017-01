YouTuber transmitiu ao vivo acidente q causou sua morte – mas era tudo de mentira

Por mais dramáticos que sejam os comerciais de conscientizaçao no trânsito, os espectadores parecem nao se abalar. Pensando nisso, a Or Yarok – Associaçao para Segurança no Trânsito de Israel – convidou uma das YouTubers mais famosas do país para transmitir sua morte ao vivo. Em um vídeo divulgado no dia 16 de dezembro, Ashley Waxman Bakshi está dirigindo e fazendo uma transmissao ao vivo. Em determinado momento, tira os olhos da estrada e pega o celular para ler perguntas feitas pelos fãs. Logo em seguida, ouve-se o som de uma batida, a imagem desaparece e Ashley grita, antes de ficar totalmente em silêncio. Por 10 segundos, as 2.500 pessoas que assistiam à transmissao acharam que Ashley tinha de fato sofrido um grave acidente de trânsito. Depois desse curto intervalo, no entanto, Ashley reaparece na tela para dizer que está bem, que o vídeo é parte de uma campanha de conscientizaçao e alerta seus seguidores para que nao usem o celular enquanto dirigem. O vídeo do falso acidente na verdade foi pré-gravado, mas transmitido como se fosse ao vivo. O AdFreak se pergunta se a açao nao teria ido longe demais, mas a BBR Saatchi & Saatchi de Tel Aviv, responsável pela campanha, se defende – diz que ir longe demais seria nao explicar, logo em seguida ao falso acidente, que tratava-se de um anúncio. Para ver o vídeo original, clique aqui – o ‘acidente’ acontece pouco depois dos 6 minutos.

