Zeca Camargo critica comoçao pela morte de Cristiano Araújo, vai parar nos TTs

Em declaraçao na noite desse domingo ao ‘Jornal das Dez’, da Globo News, Zeca Camargo falou o que quis e agora vai ter que ouvir o que nao quer. Segundo relata Keila Jimenez em seu blog no R7, o jornalista e apresentador “fez uma crítica pesada à comoçao nacional em torno da morte do cantor Cristiano Araújo, que morreu na 4ª feira (24), aos 29 anos, vítima de um acidente de carro.” Para ele, a morte do cantor nao merecia tanta comoçao – disse que “a alma cultural brasileira é pobre” e que, “de uma hora para outra, fãs e pessoas que nao tinham ideia de quem era Cristiano Araújo partiram para o abraço coletivo”. Comparou o comportamento até com a moda de livros de colorir. Disse ainda que “nossa cançao popular é dominada por revelaçoes de uma música só”, quando deveríamos reverenciar “ídolos de verdade”, como Princesa Diana e Michael Jackson. Nem a mídia escapou – Zeca criticou também o que considera a cobertura “insana” do ocorrido. A Globo, por exemplo, dedicou 6 horas de sua programaçao na 5ª feira para falar da morte do sertanejo. Em questao de minutos, Zeca Camargo atingiu a liderança dos Trending Topics no Twitter, alvo da ira generalizada do público – até agora o jornalista permanece nos TTs, tanto do Brasil quanto mundiais.

