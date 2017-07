Ziraldo vai ganhar documentário dirigido por sua filha, Daniela Thomas

Prestes a completar 85 anos de idade, em outubro de 2017, o cartunista, chargista, pintor, dramaturgo e escritor Ziraldo acumula títulos que comprovam sua pluralidade criativa e produtiva. E, em breve, toda a sua produçao artística será revelada ao público pelo olhar afetuoso de sua filha, a diretora Daniela Thomas, no documentário “A Casa do Ziraldo“, produçao da Lumen em parceria com o Canal Curta!. Financiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual, o longa-metragem será exibido com exclusividade pelo Curta! e levará o público até o ateliê de Ziraldo para refazer sua história de vida e trajetória artística através de seu acervo pessoal e de sua rotina de trabalho. Um passeio por seus desenhos de humor, cartuns, histórias em quadrinhos e a literatura infantil será conduzido por Daniela, revelando memórias que narram nao apenas a história de Ziraldo, mas apontam indiretamente para diversos momentos da cena cultural do país.

publicidade publicidade