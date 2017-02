“Zoológico humano” – novo reality da Record vai confinar 100 pessoas em 1 casa

“Imagine uma casa com apenas 4 camas, uma única privada e 100 pessoas tentando sobreviver dentro dela, disputando fios de espaguete a tapa e esperando horas para usar um banheiro imundo.” Assim Daniel Castro descreve o “cenário infernal” do novo reality show da Record, versao brasileira do holandês ‘Get the F*ck Out of My House’ (algo como ‘Cai Fora da P**** da Minha Casa’). A Record deve retirar o palavrao do título e o programa, que reúne características do ‘Big Brother’ e de ‘No Limite’, provavelmente se chamará ‘A Casa’. Ainda segundo o Notícias da TV, Marcon Mion é o favorito ao cargo de apresentador e o programa deve estrear em junho. Nas próximas semanas, a emissora abrirá inscriçoes para a escolha de 50 homens e 50 mulheres. As gravaçoes serao em Sao Paulo. A Freemantle, que licencia o formato, define o reality show como um “zoológico humano caótico” (!). Leia mais aqui.

