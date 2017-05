Mark Zuckerberg é trollado em jornal da Universidade de Harvard – nível 5ª série ;-)

Nessa 5ª feira, dia 25 de maio, Mark Zuckerberg discursou para formandos da Universidade de Harvard e também recebeu um título honorário da instituiçao, da qual saiu, sem concluir seus estudos, há 12 anos. Como conta o The Verge, um troll decidiu fazer sua própria “homenagem” ao CEO do Facebook, horas antes do início de seu discurso – hackeou o ‘The Harvard Crimson’, jornal editado por estudantes de Harvard, para tirar sarro de Zuckerberg. Fotos do fundador da rede social foram editadas – até desdentado ele ficou –, seu nome foi trocado por versoes estranhas como ‘Mark Zoinkerburg’ e ‘Mink Zuckerzuck’ e as manchetes originais da publicaçao foram alteradas para frases como essa – “Como Todos Falam Sobre Como Eu Roubei o Facebook Mas Ninguém Fala Sobre Como Eu Matei Eduardo Saverin” e “10 Sites que Merk Zuckerbook Roubou dos Meninos dos Esportes Aquáticos”, uma referência aos irmaos Winklevoss, que alegam terem sido os reais inventores do Facebook. Resumindo – uma trollada no melhor “nível 5ª série”. Derek Choi, responsável pelo jornal, confirmou que o site do Harvard Crimson foi alterado por um “usuário nao autorizado” e lamentou “qualquer inconveniência causada aos leitores”.

publicidade publicidade