Zumbi sem cáries | Listerine faz parceria regional com ‘The Walking Dead’

A 2ª parte da 8ª temporada da série “The Walking Dead” começou a ser exibida pelo Canal Fox no último domingo (25) com um branded content de Listerine Anticáries. Antes do início do episódio de retorno da série, a marca apresentou um filme de 1 minuto desenvolvido pela JWT Brasil em parceria com a Fox. A história se passa em um supermercado pós-apocalíptico, onde um humano vai em busca de mantimentos, seguindo o clima do seriado – veja acima. A parceria se estende para toda América Latina e prevê outros materiais exclusivos, que serao veiculados no ambiente digital.

