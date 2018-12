A330 TAP com WhatsApp grátis – bota água no feijao…

O aviao está lá, em cima da mesa, ainda sem decolar, esperando pela minha próxima viagem… O brinde – uma caneca com o novo aviao A330 da TAP – recebi na semana passada ao participar no almoço de final de ano que reuniu jornalistas, acionistas privados e a comissao executiva da companhia aérea portuguesa para fazer um balanço do último ano e revelar alguns planos para o futuro. Depois dos pratos servidos aos convidados com uma inusitada comida de bordo, do vinho e da sobremesa, voando também chegaram as 1as declaraçoes sobre a “nova era digital da TAP”. “Somos os 1os no Atlântico a permitir um serviço de mensagens gratuito durante todo o voo do A330, através de wifi a bordo e sem custos (…). Além do serviço gratuito de WhatsApp, quem quiser pode comprar pacotes de dados (internet) a um preço muito bom”, avisou o presidente da TAP, Antonoaldo Alves. Serviço completo…

Enquanto saboreava a 1a notícia, outras declaraçoes entravam no cardápio de sucesso da companhia. “Atingimos a marca histórica de 16 milhoes de clientes neste ano e contamos crescer 10% a 15% no próximo”. Para completar esse crescimento, a TAP vai continuar a contratar – até o final de 2019 terá mais 500 pilotos e 1000 tripulantes de cabine para as novas rotas e o aumento da frequência dos voos já existentes. Novos destinos no longo curso – Sao Francisco, Chicago, Washington e Telavive, uma “agradável surpresa já com muitos interessados” – foram anunciados mas “há uma lista de 40 novos destinos para anunciar nos próximos 5 anos”, antecipou. Saí de lá nas alturas, com a aquela sensaçao de que o mundo está cada vez mais próximo e que o já famoso “bota água no feijao que estou chegando” agora pode ser dito e enviado via WhatsApp em pleno voo sobre o Atlântico. Rio, me aguarde…

