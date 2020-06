Aprenda a recuperar arquivos em 3 passos com o EaseUS Data Recovery Wizard

A perda de dados digitais – seja por descuido, falha no dispositivo, ataque de vírus ou imprevistos de qualquer natureza – não precisa ser motivo de desgaste. O EaseUS Data Recovery Wizard é um programa de recuperação de dados desenvolvido para recuperar, de forma fácil e intuitiva, arquivos excluídos, formatados ou perdidos – não apenas do computador mas também de celulares, HDs externos, pendrives, cartões de memória, câmeras digitais e outros dispositivos de armazenamento.

E quem já perdeu um arquivo importante sabe que ter a ferramenta certa em mãos pode fazer a diferença. Para recuperar arquivos apagados usando o EaseUS Data Recovery Wizard, 3 passos simples resolvem o problema:

1. Selecionar um local de busca

Na tela aparecem as opções de drives e dispositivos disponíveis para busca. Após selecionar o local de origem do arquivo a ser encontrado, clique para iniciar o processo de recuperação.

2. Escanear

Depois de selecionado o local de busca, o software inicia o escaneamento. Concluída a verificação, é exibida uma lista com todos os arquivos perdidos, que podem ser filtrados por tipo, nome ou extensão.

3. Visualizar e recuperar

Antes de finalizar o processo, é possível visualizar uma prévia dos arquivos encontrados. Agora basta selecionar os arquivos que precisam ser recuperados e clicar em ‘Recuperar’ para salvá-los em um local seguro. A recomendação é que os dados sejam salvos em um local diferente de onde foram perdidos.

O EaseUS Data Recovery Wizard tem uma versão gratuita, de teste, e a versão paga – para Windows, Mac, iOS e Android. Mesmo com a versão gratuita já é possível visualizar os arquivos perdidos e garantir que eles poderão ser trazidos de volta. Essa mesma versão também permite recuperar arquivos de até 2 GB. Além disso, vale lembrar que o EaseUS Data Recovery Wizard recupera mais de 1000 tipos de arquivos, entre documentos, fotos, vídeos, e-mails, arquivos de áudio e uma infinidade de extensões. Para ter uma ideia do funcionamento do software mais popular da EaseUS, confira no artigo sua ação rápida como recuperador de fotos.



O EaseUS Data Recovery Wizard é um produto da EaseUS, empresa com 15 anos de experiência e mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. Para fazer download da versão de teste gratuita, clique aqui.

