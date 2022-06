Blue Bus no Rock in Rio Lisboa – tem Brasil, tem sim senhor

Para lembrar que tem Brasil na área. No caminho – Caipirao e Morangao – a dupla de aditivos que está fazendo o pessoal pedir bis. Hoje tem Ivete no Palco Mundo e Iza no Palco Galp Music Valley. Sábado, 25 – Ney Matogrosso no Palco Galp Music Valley. Domingo, 26 – Anitta no Palco Mundo.

publicidade publicidade