Canudo nem de mentirinha – Bacardi quer acabar com o plástico até nos emojis

A guerra aos canudinhos atingiu um novo patamar. Por ocasiao do Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, a Bacardi enviou uma carta para o Unicode Consortium pedindo que a organizaçao remova os canudos de emojis de refrigerantes e drinks. A carta é assinada por Sydney, uma tartaruga marinha em busca de um oceano livre de resíduos plásticos. “(…) nós achamos que, se os humanos vao se acostumar com a ideia de usar menos canudos de plástico, eles deveriam usar menos emojis de canudos também”, diz um trecho do texto – leia na íntegra, em inglês, logo abaixo. Segundo a Adweek, em parceria com o grupo ambientalista Lonely Whale, a Bacardi quer eliminar 1 bilhao de canudos plásticos – esses do mundo real – até 2020.

