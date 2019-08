Capa da nova ediçao da Archive é brasileira – a 1ª da regiao Norte/Nordeste

Anúncio da Propeg para o shampoo a seco da Dr. Dog foi selecionado como capa da ediçao de julho/agosto da Lürzer’s Archive, uma das mais respeitadas publicaçoes do mercado publicitário. A peça faz parte da campanha ‘Wet Dogs‘, que lembra os donos de caes e gatos que seu animal de estimaçao “precisa estar limpo, nao molhado”. Essa é a 13ª capa brasileira da Lürzer’s Archive, e a 1ª da regiao Norte/Nordeste, em 35 anos de existência. A peça selecionada pelos editores da revista contou também com uma votaçao online por meio das redes sociais da Archive. A fotografia da campanha é de Daryan Dornelles com pós-produçao da Studio Nuts.

