CEO de companhia aérea responde carta de menino que quer abrir empresa rival

Alex Jacquot tem apenas 10 anos, mas já sonha em ter sua própria companhia aérea. Em carta enviada ao CEO da Qantas, Alan Joyce, o pequeno australiano – que se apresenta como “CEO da Oceania Express” – pede dicas sobre como usar seu tempo livre para lançar a empresa, por onde começar e também como garantir um sono confortável a seus futuros passageiros em voos de 25 horas para Londres. No Twitter, a companhia aérea – a maior e mais antiga da Austrália – compartilhou a carta de Alex e a resposta enviada a ele por Joyce. ”Nossos competidores normalmente nao nos pedem conselhos, mas quando o líder de uma companhia aérea entra em contato, nao podemos ignorar. Naturalmente, só havia uma forma de responder: de CEO para CEO”, tuitou a empresa, em mensagem que já tem dezenas de milhares de curtidas e compartilhamentos. Além de aproveitar a oportunidade para exaltar sua companhia – “minha dica nº 1 (…) é colocar a segurança em 1º lugar”/(…) fazer de tudo para tornar as viagens o mais confortáveis e acessíveis possível”, Joyce convidou o menino para uma reuniao – entre “o CEO da companhia aérea mais antiga da Austrália e o CEO da mais nova companhia aérea da Austrália” – e também para conhecer o centro de operaçoes da Qantas. Foi o suficiente para derreter o coraçao da internet e colecionar elogios dignos de fazer inveja a qualquer empresa. Saiu na Adweek.

Our competitors don't normally ask us for advice, but when an airline leader reached out, we couldn't ignore it.

Naturally, there was only one way to respond: CEO to CEO. pic.twitter.com/JTFpzn5a6Y

— Qantas (@Qantas) 11 de março de 2019