#Copa2018 | Seleçao de Portugal é aplaudida na volta para casa

Nesse domingo, um dia depois da seleçao portuguesa ter sido eliminada pelo Uruguai (2×1) da Copa da Rússia, cerca de 3 centenas de pessoas aguardaram a chegada da equipe lusa no aeroporto de Lisboa com cânticos, palavras de incentivo e gritos pelos seus jogadores favoritos. “Acreditamos sempre que poderíamos fazer melhor. Muito obrigado a todos pelo apoio. Desta vez, nao tivemos sorte (…)“, agradeceu o jogador Bruno Alves, em nome de todos. Hoje cedo, menos sorte ainda teve esse jogo de totó (matraquilhos, em Portugal), que encontrei encostado numa árvore no estacionamento perto de casa, à espera de ser jogado fora ou, quem sabe, levado para ser restaurado por alguém com um coraçao de torcedor – coraçao daqueles que insistem e nunca desistem… | Foto de capa: Lusa

publicidade publicidade