Dia das Maes – 3 minutos que estao comovendo a Europa

Um comercial perfeito para o Dia das Maes que acontece hoje em alguns países da Europa (em Portugal foi no último domingo) e do mundo. Está sendo veiculado na TV e em outras mídias e faz parte da campanha para as Eleiçoes Europeias 2019. Uma chamada de atençao para o dia 26 de maio próximo, onde todos os eleitores dos 28 países da Uniao Europeia deverao votar nos seus representantes, dos diversos partidos, que compoem o Parlamento Europeu. Lembrando que o voto nao é obrigatório mas a Europa é de todos os cidadaos da EU. ”Desde o momento em que viemos ao mundo, estamos todos juntos. Cada um de nós pode deixar a sua marca, mas juntos podemos fazer toda a diferença. Decida o seu futuro. Eleiçoes Europeias 26 maio”.

publicidade publicidade