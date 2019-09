E vai rolar a festa em Lisboa – 15 anos do Rock in Rio com palco em forma de guitarra

Mais que um festival de música, o Rock in Rio em Lisboa é aguardado por seu público como um dos grandes acontecimentos da cidade. Este ano, para comemorar os 15 anos, resolveram ousar ao máximo e pousaram a sua guitarra – marca ícone do festival – sobre o enorme gramado bem em frente à Torre de Belém, local histórico onde partiram as caravelas portuguesas para a descoberta de um novo mundo.

Sobre esse palco em forma de guitarra, de 532m2 e 20 toneladas, de 6 a 8 de agosto, foi programado um espetáculo de música sinfônica, do maestro Rui Massena – com 60 músicos que irao interpretar os maiores sucessos dos 860 artistas e bandas que já passaram pelo festival em suas 8 ediçoes -, acompanhado de projeçoes de vídeos e fogos de artifício. No 2º dia, concerto de James, e no 3° dia, Ivete Sangalo vai mais uma vez sacudir a plateia encerrando o parabéns pra você e fazendo a “tribo se balançar”. Atençao: é tudo grátis e “pode vir, pode chegar”…

