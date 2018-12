Envy Chain | Quem sao os criativos mais invejados do ano?

Os criativos Chacho Puebla e Fred Bosch, da LOLA MullenLowe Espanha, foram os profissionais mais invejados de 2018 na Envy Chain, a corrente da inveja ibero-americana. Chacho e Bosch sao os únicos criativos de toda a regiao que aparecem 3 vezes nas fichas técnicas dos trabalhos invejados este ano.

O CCO (Chacho) e o Head of Innovation (Bosch) da LOLA participaram dos trabalhos Museu Efêmero, da Leo Burnett Lisboa, indicado por Mariano Jeger, da R/GA Buenos Aires, no capítulo 91 da corrente; Tocatelas con Fútbol, da LOLA para a revista Líbero, invejado por Juan Pablo Carrizo, da Ponce, no capítulo 81; e Scary Clown Night, também da LOLA para o Burger King, um dos cases mais premiados este ano nos festivais internacionais de criatividade, indicado por Daniel Scheiner e Fernando Christo, da NBS Brasil, no capítulo 88.

Fred participou da Envy Chain este ano, no capítulo 92, no qual revelou sua inveja criativa pela ideia Essa Coca é Fanta, da DAVID Sao Paulo. Chacho, por sua vez, foi o protagonista do capítulo 82, quando indicou a campanha Barrio Bonito, da BBDO Argentina para a Nike.

Veja aqui, em breve, todos os trabalhos e profissionais invejados na 3ª temporada da Envy Chain.

