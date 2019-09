Esse desafio da “coca” nao é o que parece – pode salvar vidas

Todo mundo achava que esse “Desafio da Coca” era uma açao da Coca-Cola, mas nao. A coca, nesse caso, era mesmo cocaína. Criada pela agência canadense The Garden para a organizaçao DanceSafe, ‘The Coke Challenge’ quer chamar a atençao para a contaminaçao da cocaína com o opioide sintético fentanil. Só no ano passado, mais de 40 mil pessoas morreram por uso de cocaína contaminada com fentanil nos EUA e no Canadá. A açao busca informar usuários recreacionais da droga sobre um teste simples que detecta se a cocaína está ou nao contaminada – sao tiras, similares às usadas em testes de gravidez, que, em contato com a droga, determinam se ela contém ou nao fentanil. Esse vídeo foi produzido por ocasiao do 31 de agosto, o Dia Internacional de Conscientizaçao sobre Overdose. “Sabemos que os dias do ‘apenas diga nao’ ficaram para trás, e que a guerra contra as drogas foi perdida. Queremos ajudar a educar as pessoas com estratégias para reduzir os danos, que de fato possam causar impacto, e mudar a discussao para soluçoes práticas, baseadas em evidências, contra a crise de opioides”, diz Shane Ogilvie, fundador da The Garden. Saiba mais no Glossy.

