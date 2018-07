F1 revela o ‘Comic Sans’ dos troféus de GPs, desagrada designers e amadores

Nesse último domingo, no GP da Alemanha, a Fórmula 1 revelou 2 de seus troféus mais “esteticamente questionáveis”. Os prêmios para os vencedores – piloto e equipe – traziam as palavras ‘1 Place’ (1º Lugar) e ‘Constructor’ (Construtor) em letras de tamanhos diferentes, arranjadas de forma assimétrica. O resultado ficou “juvenil”, diz o DesignTAXI, comparando os prêmios à fonte mais odiada pelos designers – a famigerada Comic Sans. “Que tipo de troféu é esse? Parece algo que vc veria nos Flintstones”, disse um usuário do Twitter. “A Fórmula 1 teve uma competiçao ‘Desenhe um Troféu de F1’ para crianças e esse foi o que ganhou?”, questionou outro. ;-) | Foto de capa: EPA-EFE/Valdrin Xhemaj

EPA-EFE/Ronald Wittek

— Formula 1 (@F1) 22 de julho de 2018

What kind of trophy is this, looks like something you would see off the flint stones.. — Cesaar (@thaoneguycesaar) 22 de julho de 2018

Did @F1 have a “Design a F1 Trophy” competition for kids and this is what won??? Where are the real ones? — CharliesAngel (@tiedtheknot) 22 de julho de 2018

