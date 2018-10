Ford escolhe nova agência depois de 75 anos com a WPP

Depois de uma concorrência global iniciada em abril, a Ford selecionou a BBDO como sua nova agência criativa. Por 75 anos, a conta da Ford esteve com a WPP – a fabricante de automóveis era o maior cliente global do grupo. Além da BBDO, sua agência principal a partir de 1º de novembro, a Ford contará com as agências Organic, TLGG Consulting, Wieden+Kennedy e a rede GTB, essa última do grupo WPP, para cuidar do seu negócio. Mais na Adweek.

