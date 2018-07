Internet acredita que mascote Mr. Clean e vilao Thanos sao a mesma pessoa

Um tuite de 2014 está fazendo muita gente suspeitar que Mr. Clean – mascote da marca de produtos de limpeza de mesmo nome, da Procter & Gamble – e Thanos, supervilao da Marvel, sao na verdade um só. O tuite traz a imagem do mascote, que também é careca, olhando para uma estrela cadente e fazendo seu pedido – “I wish for world clean” (Eu desejo um mundo limpo / a limpeza do mundo); veja abaixo. Quatro anos depois, em ‘Vingadores: Guerra Infinita‘, Thanos é visto colocando em prática seu plano maligno de varrer metade da populaçao do planeta. Conforme observa o DesignTAXI, Mr. Clean surgiu em 1958, e Thanos fez sua estreia nos quadrinhos da Marvel em 1973. Será? :-)

I think Mr Clean might actually be Thanos. https://t.co/riDvKNbyHh

— The Internet Proudly Presents: Palle Hoffstein (@Palle_Hoffstein) 15 de julho de 2018

“Fun isn’t something one considers when cleaning the universe. But this… does put a smile on my face” pic.twitter.com/C3GpblxmuM

— Trappi🐝The🐝Ugly (@TrappiTheUgly) 16 de julho de 2018

