Jogo que acabou com Brasil eliminado foi o + tuitado da #Copa2018 até agora

O jogo que marcou a eliminaçao da seleçao brasileira da Copa 2018 foi a partida mais tuitada no mundo desde o início do torneio até agora. Os jogadores brasileiros foram os mais mencionados na plataforma – o principal atleta citado em tuites durante a partida foi Neymar, seguido por Firmino, Fernandinho, o técnico Tite e o atacante belga Lukaku. Em todos os jogos que jogou nesta Copa, Neymar foi sempre o atleta mais citado no Twitter durante as partidas. O apito final da partida, às 16:54, gerou o maior pico de comentários sobre o jogo globalmente no Twitter. O 2º maior momento aconteceu às 15:33, com o gol de Kevin De Bruyne, que colocou o placar em 2 a 0 para a Bélgica. E o 3º foi às 15:48, com o fim do 1º tempo. Logo após o jogo, foi registrado um aumento no volume de tuites com mençao ao termo “2022”, ano em que será realizada a próxima Copa – muitos dos comentários demonstravam a esperança dos brasileiros de conquista do hexacampeonato no próximo mundial. Por outro lado, também houve um crescimento no uso das palavras “choro” ou “chorar”. :) :(

Confira abaixo alguns dos retuites de mais destaque durante o jogo.

jogo hoje 3×2 pro brasil

bélgica vai fazer os dois no primeiro tempo depois o brasil com sangue nos olhos vai voltar pro segundo tempo e fazer primeiro o coutinho depois thiago ou gabriel e por último neymar — ㅤ ㅤ ㅤ (@jusmilaporn) 6 de julho de 2018

Vou falar pela última vez BOTA O FIRMINO — Whindersson (@whindersson) 6 de julho de 2018

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏🏽⚽🇧🇷 pic.twitter.com/5L6g0nQuzi — Neymar Jr (@neymarjr) 6 de julho de 2018

sim seleção brasileira o nome dela https://t.co/pgXhyQGNte — pode até empatar (@vitorsouza95) 6 de julho de 2018

2022 vcs vao ver 2022 tem três 2 2 + 2 + 2 = 6 não tem outra o hexa ta confirmado — rafael lange (@cellbit) 6 de julho de 2018

