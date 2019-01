Lego mostra que nao é tao simples seguir o lema de Marie Kondo – veja isso ;-)

Para Marie Kondo, a especialista em organizaçao pessoal que está fazendo sucesso no Netflix, as pessoas devem manter em sua casa apenas aquilo que lhes traz alegria. Na série ‘Tidying Up’ (Ordem na Casa), fica claro, no entanto, que nem todos conseguem entender esse conceito, o que torna a tarefa de “desentulhar” um tanto mais difícil. A Lego parece se solidarizar com esse público – em sua página no Facebook para a Cingapura, a fabricante de brinquedos compartilhou a imagem de Marie Kondo feita de Lego, cercada por vários bloquinhos brancos, junto da seguinte legenda – “Mas tudo traz alegria 🤷”. ;-) Via DesignTAXI.



