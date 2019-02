Lew’Lara\TBWA já contratou 12 funcionários através do recrutamento às cegas

Há 3 três meses, a agência Lew’Lara\TBWA adotou o modelo de recrutamento às cegas, em que leva-se em consideraçao as habilidades, bagagens e expectativas profissionais do candidato, sem dar visibilidade para idade, gênero, endereço, nome de universidade e locais onde trabalhou. Nesses 3 meses, 12 profissionais foram contratados para diferentes áreas das agências de Sao Paulo e Brasília, entre eles recepcionista, B.I., planejamento, RH, mídia e social media. De acordo com Sheila Wakswaser, sócia, CFO e responsável pela área de Recursos Humanos da Lew’Lara\TBWA, a agência espera que, até o final do 1º semestre, 80% de suas vagas sejam preenchidas utilizando esse modelo de recrutamento. | Foto: à frente, Amauri Ferreira, diretor de RH, e Sheila Wakswaser, sócia e CFO da Lew’Lara\TBWA. Atrás, parte dos novos contratados.

publicidade publicidade