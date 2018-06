Lions Health rende 4 Leoes para o Brasil no 1º dia do #CannesLions

Nessa 2ª feira, 18 de junho, 1º dia do Festival Internacional de Criatividade de Cannes – que começou com o Lions Health, evento dedicado exclusivamente à área da saúde –, o Brasil faturou 4 Leoes. Apesar da boa notícia, essa foi a pior estreia do país em Cannes nos últimos anos. Confira abaixo os trabalhos premiados.

Leoes de PHARMA

PRATA – ‘Stories to Inhale’, da NBS para a clínica pediátrica Clin Kids

Leoes de HEALTH & WELLNESS

PRATA – ‘Hemoji’, da Y&R para Santa Casa de Misericórdia

PRATA – ‘The Fall’, da WMcCann para Hospital do Amor

BRONZE – ‘Dissolving Posters’, da BETC/Havas para Associaçao Internacional Habitat para a Humanidade

