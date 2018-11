Lisboa é a 1ª capital do mundo a ter um guia com dicas retiradas do Facebook

Um guia especial feito com dicas, informaçoes e boas ideias retiradas de 25 grupos do Facebook que descobriram uma Lisboa que todo turista e os portugueses gostariam de conhecer. “Este guia resulta das contribuiçoes de várias comunidades do Facebook. A diferença entre este guia e qualquer outro é que este é feito pelas pessoas, é simples e complementa os que já existem”, disse à agência Lusa a diretora de comunicaçao do Facebook para a Península Ibérica, Lola Banos. Fugindo dos modelos tradicionais dos guias existentes, “vai ser possível descobrir a cidade através dos olhos dos lisboetas e das pessoas que cá vivem”, afirmou. Novas zonas, onde andar, onde comer, novos locais, pequenas e grandes descobertas que refletem o “orgulho que as pessoas têm da cidade”. O guia foi apresentado hoje e até domingo pode ser encontrado gratuitamente, em papel, no ‘Lisbon Story Centre’, na Praça do Comércio, ao lado de uma exposiçao de fotos dos integrantes dessas comunidades no Facebook. Também está online em PDF, em português e em inglês. Com Lusa.

