Mais de 500 mil brasileiros podem votar no exterior – 40 mil em Portugal

Brasileiros residentes em Portugal podem votar no próximo domingo, dia 07 de outubro, no 1º turno das eleiçoes presidenciais do Brasil, e no 2º turno (dia 28). Sao cerca de 40 mil eleitores, 10 mil a mais do que em 2014 (dados da Embaixada do BR em Portugal). O voto dos brasileiros é só para presidente. Dos 40 mil recenseados, 21.195 votam em Lisboa – na Faculdade de Direito de Lisboa, na Alameda Universitária, com 27 seçoes de voto. No Porto, no Hotel HF Ipanema Porto, com 19 seçoes e em Faro, no Consulado-Geral, com 5 seçoes à espera dos eleitores. Em 2017, de acordo com o relatório de Imigraçao, Fronteira e Asilo, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, residiam em Portugal 85.426 brasileiros, sendo a comunidade de imigrantes com maior expressao no país. Dúvidas e mais informaçoes no site do Consulado-Geral em Lisboa.

