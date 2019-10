McDonald’s virou Airbnb – que tal passar o fim de semana na ‘McHome’? ;-)

Para comemorar a inauguraçao do ‘Méqui 1000’, o novo restaurante do McDonald’s no Brasil, a rede de fast-food está convidando o público a se hospedar em uma ‘McHome’, através do Airbnb. A açao, desenvolvida pela DPZ&T, é parte da estratégia do McDonald’s para comemorar o marco da nova unidade, que está localizada no icônico imóvel de número 1811 da Avenida Paulista, em Sao Paulo. Quem já passou uma noite no espaço, que é um trailer personalizado, foi o YouTuber Lucas Rangel – famoso por dormir em locais inusitados –, acompanhado de outros influenciadores digitais. Se vc também quiser “morar” no Mc, precisa acessar a página do Facebook do McDonald’s, ou o site da rede, e clicar no anúncio da açao que destaca uma diária na McHome. A açao é válida exclusivamente para esse fim de semana – dias 26 e 27 de outubro. É possível levar até 2 acompanhantes – os hóspedes terao direito a almoço, jantar e café da manhã.

publicidade publicidade