Mercado | DM9 comemora conquista da conta da OLX

A DM9DDB é a nova agência de publicidade da OLX, plataforma online de compra e venda. A agência responderá pela publicidade on e off, bem como a compra de mídia da empresa. Essa é a 1ª conquista depois que a nova gestao assumiu, em janeiro, e implantou o projeto DM9 99 dias, que, segundo a agência, “’derrubou paredes’, apostou ainda mais na integraçao das áreas, redesenhou a área criativa para garantir uma experiência mais integrada e mergulhou no negócio de seus atuais clientes”.

publicidade publicidade