O Brasil no Parlamento Português – o “#EleNao” das deputadas portuguesas

Hoje à tarde, 18 deputadas de diversos partidos – Bloco de Esquerda (Bloco), Partido Socialista (PS) e do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) – se reuniram no Palácio de Sao Bento, sede do Parlamento Português, para uma foto conjunta com cartazes em solidariedade ao movimento #EleNao, de milhoes de mulheres brasileiras contra a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência do Brasil. Entre elas também está presente a ativista Mônica Benício, companheira de Marielle Franco, logo após a sua visita às parlamentares. Com Público.

