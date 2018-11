O comercial de Natal mais aguardado do ano já chegou – e trouxe Elton John

Nesse Natal, a John Lewis mais uma vez fugiu do óbvio. Em 2018, o comercial natalino da loja de departamentos – que já é uma tradiçao no Reino Unido e continua sendo aguardado com entusiasmo por publicitários do mundo inteiro – faz uma homenagem a Elton John. Através de uma retrospectiva pela carreira do icônico artista britânico, ‘The Boy and The Piano‘ fala sobre como “alguns presentes sao mais do que apenas um presente“. A criaçao é da Adam&Eve/DDB, saiu na Adweek.

A propósito, relembre um dos comerciais natalinos da John Lewis de maior sucesso até hoje – ‘Man On The Moon’

