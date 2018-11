Óleo de motor e espuma de barbear – nao experimente as comidas de comercial ;-)

Blue Bus já falou algumas vezes sobre os truques que a publicidade usa para deixar as comidas mais bonitas e apetitosas – veja aqui e aqui também -, mas de tempos em tempos essas artimanhas ressurgem na internet para lembrar – desconfie de tudo e, principalmente, mantenha distância das comidas de comercial. ;-) Via DesignTAXI.

This is why things in commercials don’t look like they do in real life pic.twitter.com/VrHQ5UKW7z

— How Things Work (@ThingsWork) 25 de novembro de 2018