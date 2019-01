Pais reclamam de mascote do Kinder Ovo que veio com as iniciais ‘KKK’

A Ferrero, fabricante do Kinder Ovo, pediu desculpas por causa de um brinquedo – distribuído como brinde do chocolate em alguns países – que causou polêmica entre seus consumidores. O brinde em questao – um boneco em forma de Kinder Ovo – segura 3 baloes, cada um deles com uma letra K, formando o termo ‘KKK’. Muitos pais viram ali uma referência a Ku Klux Klan, organizaçao terrorista formada por supremacistas brancos, e obviamente nao gostaram nada da associaçao. Em nota, a Ferrero disse que “inicialmente, [o mascote] foi desenhado com um balao com um ‘K’. No entanto, mais 2 foram adicionados para oferecer uma estrutura mais robusta, já que a segurança e a qualidade de nossos brinquedos sao da maior importância. Nao tivemos absolutamente qualquer intençao de fazer associaçoes com a Ku Klux Klan e pedimos desculpas aos nossos consumidores por qualquer ofensa nao intencional causada.” A produçao do brinquedo foi interrompida e a empresa se ofereceu para substituir os já distribuídos, esclarece o The Drum.

