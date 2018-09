#PhotoshopDisaster deu vantagem competitiva para competidor do ‘Aprendiz’ ;-)

Essa semana, a BBC One divulgou imagens da 14ª temporada de ‘The Apprentice’ – versao britânica de ‘O Aprendiz’. Uma das fotos mostra os 16 competidores junto do multimilionário Lord Alan Sugar, apresentador do programa. Um candidato, no entanto, se destacou – Kayode Damali, de 26 anos, aparece com 3 maos por trás de seus braços cruzados. “A habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo é admirável no mundo corporativo, entao o membro adicional de Damali certamente lhe dará uma vantagem”, brincou o DesignTAXI.

publicidade publicidade