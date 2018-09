Por que mentiras óbvias fazem boa propaganda – 1 vídeo oportuno

Oportuno para o momento brasileiro esse vídeo do Vox sobre um truque de propaganda amplamente utilizado por Donald Trump e Vladimir Putin – o hábito de contar e recontar mentiras, muitas vezes absurdamente óbvias. O vídeo cita uma pesquisa, feita pela RAND Corporation no auge das eleiçoes de 2016 nos EUA, sobre o que é chamado de “firehose of falsehood” – que aqui traduzimos como “enxurrada de falsidade”. Trata-se de um modelo de propaganda que consiste em “soterrar” o público com um fluxo constante e infindável de desinformaçao e mentira. A pesquisa mostrou que essas mentiras nem precisam ser críveis – conforme explica o Vox, “mesmo mentiras óbvias, repetidas com amplitude e frequência suficientes, podem ser eficazes em distorcer a opiniao pública em favor do propagandista”. Sabe aquela história de que uma mentira repetida mil vezes se torna verdade? Pois entao. Nao se trata de persuasao, e sim de poder. De fato, nem Trump nem Putin se mostram constrangidos pela realidade, tampouco pela inconsistência de suas afirmaçoes – em outras palavras, nao têm vergonha nenhuma de mentir descaradamente. Faz parte do jogo – o objetivo dessa estratégia nem é passar mentiras como verdades, e sim reduzir a verdade a uma posiçao, a uma opiniao – vide os “fatos alternativos”. Nesse jogo perverso, a realidade se resume a escolher um lado, e quem se posiciona melhor, quem objetivamente tem mais poder, é dono da realidade.



As 4 principais características do ‘firehosing’:

1. Grande volume

2. Rápido, contínuo e repetitivo

3. Nenhum compromisso com a realidade objetiva

4. Nenhum compromisso com consistência

