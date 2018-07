Procure por ‘Idiot’ no Google e o principal resultado será…

Em parte graças a uma campanha organizada por ocasiao da visita de Donald Trump ao Reino Unido, o resultado principal na busca por ‘idiot‘ (idiota) nas imagens do Google é justamente a foto do presidente dos EUA. Descontentes com a presença do líder norte-americano, manifestantes britânicos usaram a música ‘American Idiot‘, do Green Day, como seu hino. Além disso, usuários do Reddit tornaram extremamente popular um post contendo uma foto de Trump e a palavra “idiota”. Esse esforço concentrado acabou dando uma ‘maozinha’ ao algoritmo do Google. Faça o teste aqui. No Google em português, a busca por ‘idiota’ fambém traz várias imagens de Trump. Via DesignTAXI.

