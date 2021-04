(Quase) Todo mundo riu do navio encalhado no Canal de Suez – mas vc faria melhor?

Na semana passada, quando o Brasil chegava à marca dolorosa de 300 mil mortos pela covid-19, as notícias da pandemia deram uma (breve) pausa quando um navio de dimensoes comparáveis a arranha-céus ficou atravessado e encalhado no estreito Canal de Suez, no Egito, gerando um megacongestionamento. A internet (ah, a internet!), é claro, deitou e rolou, com memes, memes e mais memes.

Teve gente que comparou o Ever Given, pesadíssimo porta-contêineres de 219 milhoes de kg, aos problemas da vida (e uma pequena e quase invisível escavadeira, à vontade de resolvê-los). Vc provavelmente viu (e até mandou) muitos desses memes. Em tempos pandêmicos e sendo brasileiro, o navio encalhado se transformou numa metáfora da vida. O encalhe do navio, que levava mais de 18 mil contêineres, virou o destaque da página sobre ele na Wikipedia em português (e em inglês, italiano, alemao, árabe e em vários outros idiomas…) No Twitter, foi um dos assuntos mais comentados da semana. Surgiram até teorias conspiratórias mirabolantes. Teve até um acidente que jogou uma lancha pro meio de uma rodovia na Flórida e foi comparada com o Ever Given (ah, a internet!)

Nem todo mundo riu com a história, é claro. Os prejuízos do navio “estacionado” na diagonal foram estimados por muita gente e ficaram entre 6,7 milhoes de dólares por minuto e 10 bilhoes de dólares por semana. Cerca de 12% do comércio mundial circula por ali, para evitar que as embarcaçoes que viajam entre a Europa e a Ásia precisem contornar o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança, o que adicionaria cerca de 6,5 mil km e 8 dias às viagens. Imagens de satélite feitas na regiao mostraram o tamanho do congestionamento náutico que se formou enquanto o Ever Given estava paradao.

O esforço para desencalhar o gigante foi hercúleo: levou tempo, teve dragagens e escavaçoes, retirada parcial do peso do navio, envolveu o trabalho de 14 rebocadores… Só 6 dias depois, o Ever Given foi finalmente desencalhado. Vale dizer que, apesar de toda a estrutura montada para a operaçao, quem deu a maozinha necessária foi a natureza: o perigeu da lua cheia elevou a maré (se você nunca tinha ouvido falar em marés sizígias, agradeça ao capitao do navio) e ajudou o bonitao a retomar seu curso.

E é óbvio que muitos deram sugestoes para tirar o navio de lá (ah, a internet!), mas será que vc seria capaz de fazer melhor? Dois jogos online (ah, a internet!) desafiam vc a se colocar no papel do comandante do super-navio e a assumir a funçao de desencalhar o Ever Given.

Um deles, muito bem feito, foi inventado pelo time de arte interativa da CNN internacional. É difícil pacas, se vc conseguir navegar o bichao por mais de 20 segundos, considere-se um vencedor. Para jogar, vc só precisa alterar a velocidade e a direçao (e ficar de olho nos avisos sobre rajadas de ventos, uma das causas do encalhe do Ever Given). Em outro “jogo”, criado pelo designer Eric Wilder, da Califórnia, vc pode tentar desencalhar o navio. E lá vai spoiler: vc nao vai conseguir. “(Os) memes comparam as lutas de sobreviver em nossas atuais condiçoes de pandemia com as soluçoes ineficazes que tentamos usar para resolver esses problemas”, disse o designer ao portal Kotaku. “Eu só achei que a futilidade do meme era hilária (…) tive que transformar isso em jogo”.

E se vc já está com saudade do Ever Given e de acidentes marítimos, a CNN Brasil colocou no ar um quiz para testar seus conhecimentos sobre o tema. Lembra do “Vada a bordo, cazzo!”?

publicidade publicidade