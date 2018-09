‘Stranger Things’| Netflix processada por usar foto de tempestade sem permissao

Deu no DesignTAXI – o fotógrafo Sean R. Heavey entrou com um processo contra a Netflix por violaçao de direitos autorais. Segundo ele, a Netflix usou uma de suas imagens – veja acima – sem permissao para o seriado ‘Stranger Things’. Mais especificamente, para o especial ‘Beyond Stranger Things’. A fotografia foi registrada em 2010 no United States Copyright Office. A Netflix nega a acusaçao – diz que a única similaridade entre a imagem usada pela empresa e a fotografia de Heavey é o “uso de formaçoes de nuvens similares”, e que a lei de direitos autorais nao protege “objetos como eles aparecem na natureza”.

