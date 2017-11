McDonald’s comete falha no Twitter, Wendy’s nao perdoa e trolla o concorrente

Nessa Black Friday, o McDonald’s errou a mao e tuitou a seguinte mensagem – “Black Friday *** Precisa de texto e link****”. Ao invés de deletar o tuite, no entanto, a rede de fast-food decidiu admitir o erro e divulgou, logo em seguida, outra mensagem – “Quando você tuita antes de sua 1ª xícara de McCafé… Nada vem antes do café.” Mas isso nao foi suficiente para deter a Wendy’s de fazer piada da situaçao. Citando o tuite ‘fail’ do concorrente, a lanchonete mandou essa – “Quando os tuites estao tao quebrados quanto a máquina de sorvete”. Ouch! Via DesignTAXI.

Black Friday **** Need copy and link**** — McDonald's (@McDonaldsCorp) 24 de novembro de 2017

When you tweet before your first cup of McCafé… Nothing comes before coffee. pic.twitter.com/aPJ2ZupS9b — McDonald's (@McDonaldsCorp) 24 de novembro de 2017

When the tweets are as broken as the ice cream machine. https://t.co/esdndK1iFm — Wendy's (@Wendys) 24 de novembro de 2017

