20 pessoas beijando 1 carro – Facebook Live + deprimente dos últimos tempos?

Uma competiçao da rádio KISSFM que acontece neste momento, em Austin, no Texas, desafiou 20 pessoas a beijarem um Optima, da Kia, e ficarem com os lábios grudados no automóvel por tempo indeterminado. A moral da história é que aquele que aguentar mais tempo leva o carro para casa. Mais de 24 horas já se passaram e 11 pessoas ainda continuam com seus lábios grudados na lataria do veículo – e tudo está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook Live. Para o Gizmodo, a cena mais parece “uma mistura entre um cartum da New Yorker sobre capitalismo e um episódio de Doctor Who em que uma raça alien força fisicamente todos os humanos a grudarem seus lábios ao último objeto que eles tocaram, ou algo do tipo”. Já pensou?

