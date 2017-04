24 comidas típicas brasileiras no BuzzFeed – faltou tapioca e pudim, nao? ;)

Quando você sentir dificuldade em explicar sobre algumas comidas típicas brasileiras para estrangeiros, esse post do BuzzFeed pode te ajudar – ele lista 24 pratos tradicionais do Brasil, como a coxinha, o brigadeiro, pao de queijo, farofa, pastel, feijoada, bolinho de chuva, beijinho, vatapá, acarajé, quindim e até misto quente, adicionando uma explicaçao sobre com que o gosto se parece e por que valeria a pena comer. Feijoada, por exemplo, foi descrita como um chili de feijao preto, com uma divertida conclusao – “Chili, o que você está fazendo com a sua vida?” ;) Nos comentários, muitos brasileiros reclamam da falta de alguns outros pratos típicos, como tapioca, pudim, cuscuz e rapadura. Torresmo também poderia entrar na lista, nao? Poderia ser descrito como ‘bacon com cobertura dourada’, diz uma das comentaristas. Confira aqui a lista completa. Bom apetite no almoço :)

